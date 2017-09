Slieren langs kramen, kermis en Jeroen van der Boom: het is jaarmarkt in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Meer dan 700 kraampjes, tienduizenden mensen, kermis en optredens van verschillende artiesten onder wie Jeroen van der Boom. Woensdag is het feest in Alphen aan den Rijn. Het is de derde woensdag van september en traditioneel wordt dan de jaarmarkt met een lengte van ongeveer vijf kilometer gehouden.

Door de storm van vorige week begon de opbouw van sommige zaken iets later, schrijft de organisatie op Facebook . Maar de vlaggen hangen, de waren hangen en de markt kan woensdag gewoon van start.Radio West-verslaggever Curt Fortin loopt de hele dag rond op de jaarmarkt en doet bij Mogge Michiel, Aan de Bak en SuperDebby verslag van het feest. Op het evenement komen jaarlijks zo'n 150.000 mensen af. Bezoekers kunnen slieren langs honderden kramen verdeeld over verschillende soorten markten zoals een kindermarkt en een antiek-, boek-, en curiosamarkt.De jaarmarkt in Alphen aan den Rijn vond 15 mei 1894 voor het eerst plaats. Toen besloot de gemeenteraad tot het instellen van 'eener jaarlijksche vrije paardenmarkt, te houden op den derden woensdag van de maand september'.Tot in de jaren '70 van de vorige eeuw werd op deze dag een paardenmarkt georganiseerd. Toen de paardenmarkten in Nederland langzaam maar zeker uit het straatbeeld verdwenen, is vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn besloten op deze dag een jaarmarkt te organiseren.Tegenwoordig is de jaarmarkt het jaarlijkse hoogtepunt van de Alphense Dagen. Tijdens deze dagen wordt de inwoners van Alphen aan den Rijn een gevarieerd programma aangeboden dat bestaat uit activiteiten, evenementen en bezienswaardigheden. Vorig jaar trok de jaarmarkt ruim 150.000 bezoekers.