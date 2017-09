Flinke problemen op A20 na ongeluk vijf auto's

Drukte in de file (Foto: archief)

MOORDRECHT - De linkerrijstrook van de A20 naar Gouda werd woensdagochtend van 6.30 uur tot 7.35 uur afgesloten na een ongeluk bij Moordrecht. Bij het ongeluk waren vijf auto's betrokken. Er stond tot 8.30 uur acht kilometer file.

'Het verkeer stond compleet vast', liet ANWB-woordvoerder Dennis Mooij rond 6.50 uur weten. 'Er zat nauwelijks tot geen beweging in.' Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.Automobilisten moesten rekening houden met drie kwartier tot anderhalf uur vertraging, waarschuwde Mooij. Ook na het vrijgeven van de rijstrook loste de file niet snel op. Mooij adviseerde om te rijden via Den Haag. Pas om 8.30 uur waren de problemen verleden tijd.Er waren ook problemen op de A12. Daar botsten rond 7.15 uur drie voertuigen op elkaar bij knooppunt Gouwe. Hier werden twee rijstroken afgesloten. Dit zorgde rond 7.30 uur voor vijf kilometer file vanaf Reeuwijk, goed voor een kwartier vertraging.