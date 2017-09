Willem-Alexander als Max Verstappen gaat viral, Maurice van Berkel scoort weer

LEIDEN - Een foto van de Glazen Koets met Pirelli-racebanden en koning Willem-Alexander in een Max Verstappen-outfit ging dinsdag viral. Hiermee wist de creatieve maker Maurice van Berkel opnieuw een hit te scoren.

Leidenaar Van Berkel is misschien wel een beetje te vergelijken met Hagenaar Sander van de Pavert, de maker van Lucky TV in De Wereld Draait door. Van Berkel richt zich vooral op foto's die inhaken op de actualiteit.Hij maakt ook regelmatig voor cabaretier Jochem Myjer mooie fotoshops, zoals een speciale tatoeage voor Valentijnsdag en Myjer in de outfit die Trijntje Oosterhuis droeg tijdens het songfestival in 2015.We hebben een aantal andere voorbeelden van de creativiteit van Van Berkel voor je verzameld.De Glazen KoetsVoor de voetbalwedstrijd Frankrijk-NederlandFeyenoord landskampioenTrump en het klimaatverdrag