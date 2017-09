NS: poortjes op Den Haag Centraal binnenkort dicht

DEN HAAG - De NS wil de toegangspoortjes op station Den Haag Centraal nog dit najaar in gebruik nemen. Hetzelfde geldt voor de stations Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal.

Op station Amsterdam Centraal wordt het systeem van donderdag tot en met zaterdag getest. Die dagen is dat station de hele dag alleen toegankelijk met een ov-chipkaart, waarmee reizigers de poortjes kunnen openen. Als deze proef goed verloopt, wordt het systeem snel definitief ingevoerd op de stations in de grote steden.Van de vier grootste steden heeft tot nog toe alleen Rotterdam een met poortjes afgesloten station. In Amsterdam is wel al ervaring opgedaan in de nachtelijke uren: tussen 23.15 uur en 07.00 uur zijn de poortjes daar al in gebruik.