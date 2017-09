Vrijwilligers gezocht voor Haagse Hoed familiedag

DEN HAAG - De Fred organiseert dit jaar met verschillende winkels een familiedag voor de stichting Daniel den Hoed alleen er zijn nog wat mensen nodig om de de dag te begeleiden. Hieronder lees je waar je je kunt aanmelden!

Geschreven door Redactie SuperDebby

Op zondag 1 oktober staat de Fred in Den Haag in het teken van de Haagse Hoed. Alle winkels die meewerken hebben voorafgaand aan deze dag al geld ingezameld voor de stichting maar organiseren ook een familiedag waar je leuke activiteiten kunt doen en kunt genieten van live muziek. De opbrengst van deze dag gaat naar de stichting Daniel den Hoed. Een stichting die geld ophaalt voor wetenschappelijk onderzoek voor kanker in het Erasmus MC Kanker Instituut.



Om deze dag in goede banen te leiden zijn er nog vrijwilligers nodig voor de volgende activiteiten:

- Begeleiden activiteiten

- Verkoop loten

- Gastvrouw/Heer Brunch

- Krachtpatsers

- Begeleiden Spinning Marathon

- Verkoop Strippenkaarten

- Podium begeleiding

- Oog op veiligheid

- Verkoop merchandise Haagse Hoed

- Haagse Hoed Collecte op 1 oktober



Het is belangrijk dat je goed met het geld kunt omgaan, serieus en eerlijk bent, en verantwoording kent. Heb je interesse om deze dag te begeleiden? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl met de gewenste activiteit of stuur een berichtje naar 't Haagsch Snoephuis op hun Facebook-pagina!