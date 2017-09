Gemaskerde man valt fietsende vrouw aan

Archieffoto Omroep West

VOORSCHOTEN - Een 19-jarige vrouw uit Leiden is zondag in Voorschoten aangevallen door een gemaskerde man. Dit gebeurde rond 5.30 uur toen ze over het fietspad in de Van Beethovenlaan reed. Dat maakte de politie woensdag bekend.

De man kwam tevoorschijn bij de grote bomen ter hoogte van park Adegeest. De vrouw viel van haar fiets. Vervolgens eiste de man geld. Toen bleek dat ze geen geld bij zich had, ging de man er vandoor.



De politie vraagt getuigen zich te melden.