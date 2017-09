Scheveningen-Ajax: Amsterdammers niet welkom, maar hoe herken je ze?

DEN HAAG - Ajaxfans zijn niet welkom bij de wedstrijd tegen Scheveningen vanavond om 18.30 uur. Toch is de kans groot dat er toch Amsterdammers naar Den Haag zullen komen, want waar Ajax speelt, zijn Ajaxfans. Maar, hoe herken je die nou het best?

Voordat jij met je Scheveningen-sjaaltje tussen de fans van Ajax staat, is het vooral raadzaam om even bij de viskraam te gaan kijken. Jij als echte kenner hapt snel even een haring naar binnen, gewoon vanaf de staart natuurlijk. Hup, zo in die huig!Vervolgens is het zaak om goed op te letten bij de volgende klanten. Hoor je iemand een haring bestellen die in stukjes gesneden moet worden? Dan heb je beet. Dat móet iemand zijn die bij hogere uitzondering de ring Amsterdam verlaten heeft.Amsterdammers eten hun haring namelijk traditioneel in stukjes. Niet uit luxe, maar uit armoede. Tegenwoordig is het heel anders, maar vroeger kende de stad veel arme inwoners. Die wilden ook Hollandse Nieuwe eten, maar daar was geen geld voor. Daarom werd de vis in stukjes gesneden, en kreeg iedereen een hapje.Ook Amsterdams is het bestellen van een zuurtje bij de haring, bijvoorbeeld een augurk. Volgens kenners kan dit echt niet. Ook ui is eigenlijk not done, al doen we dat bij ons in de buurt ook. Er is één verschil: Amsterdammers leggen hun ui naast de haring, wij leggen de ui erop.Heb je Amsterdammers gespot? Dan zijn er twee dingen die je moet doen. Opdracht één: leg ze snel uit hoe je een haring eet, want dit kan écht niet. Opdracht twee: wens elkaar een fijne wedstrijd. Moge de beste winnen.