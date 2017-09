Zoetermeerder wint NK Woningstofferen: 'Nooit eerder werd iemand twee keer kampioen'

(Foto: John van Zweden) (Foto: John van Zweden)

ZOETERMEER - Zoetermeerder Ivo Vermeulen (40) is eerste geworden bij het NK Woningstofferen in Gorinchem. 'Super gaaf natuurlijk', zegt Ivo nuchter. In zijn dagelijks leven werkt de beste stoffeerder van het land bij Behangparadijs John van Zweden in Den Haag.

Het NK wordt sinds een aantal jaar gehouden. Ivo, die nu zo'n twintig jaar stoffeerder is, heeft er al een paar keer eerder aan meegedaan. In 2013 werd hij ook eerste. 'Ik had tegen m'n vrouw gezegd dat als ik nu weer eerste zou worden, ik niet meer mee zou doen met de wedstrijden. Je moet op je hoogtepunt stoppen, vind ik. Nooit eerder werd iemand twee keer Nederlands kampioen', vertelt hij. 'Nu mogen anderen om de eerste plek gaan vechten.'



Ivo won geen enorm geldbedrag met het behalen van de top. 'Het gaat om de eer en ik ben nu dus de beste van Nederland.'



Eindresultaat



Volgens Ivo deden er aan de wedstrijd ongeveer twaalf mensen mee. 'Het gaat er niet om hoe snel je bent, de jury kijkt naar het eindresultaat', legt Ivo uit. De deelnemers kregen drie opdrachten. Ze moesten verschillende vloeren leggen. 'Er zijn bepaalde technieken voor bijvoorbeeld het leggen van een mooie marmoleum-vloer. De jury kijkt naar het eindresultaat maar ook naar hoe netjes je hebt gewerkt. Of je tijdens het leggen de boel schoonhoudt.'



Ivo's collega Richard Janse werd derde. Vorig jaar kreeg hij ook al het bronzen mes. "Uiteraard ben ik super trots", laat zijn baas John van Zweden weten.