Loos alarm: Binnenhof in Den Haag weer vrijgegeven na vondst verdacht pakketje

Het verdachte pakketje wordt afgevoerd. Foto: Ivar Lingen Het Binnenhof werd afgezet. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Het Binnenhof in Den Haag is sinds woensdagmiddag even na 12.00 uur ontruimd een tijdje ontruimd geweest. Dat had te maken met de vondst van een verdacht pakketje, zo meldt de politie. De omgeving van het Binnenhof werd afgezet. De ingangen naar de binnenplaats van het regeringscentrum werden door de Koninklijke Marechaussee afgesloten.

De stoep aan de kant van het Buitenhof werd met lint afgezet. De taxi's op de standplaats daar werden weggestuurd. Rond 13.45 uur werd het Binnenhof weer vrijgegeven. 'Het was loos alarm', zegt een woordvoerder van de politie.



Het verdachte pakketje werd gevonden bij de zij-ingang van de Eerste Kamer. Het gaat om een plastic tas. Een woordvoerder laat weten dat er een laptop in zat. Wie het pakketje daar had achtergelaten is niet bekend.