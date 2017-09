COLUMN: Prinsjesdag 2017: we laten ons niet ontregelen!

DEN HAAG - Paarden, vuurwerk en rook. Het had wel wat, toen we maandag op uitnodiging van burgemeester Krikke met 'de driehoek' naar de oefening voor Prinsjesdag mochten kijken. Mooi om te zien. Maar natuurlijk hangt onze veiligheid anno 2017 niet meer af van marechaussees die met een sabel op een paard zitten.

Voor Prinsjesdag zie je ze steevast verschijnen: artikeltjes in de krant en reportages op tv over alle veiligheidsmaatregelen. Ze zijn vaak hetzelfde: u ziet meer of minder bloembakken dan vorig jaar, en wij gaan er verder niets over zeggen. Vanwege de veiligheid.Maar dit jaar was er iets nieuws: de 'Engelse hekken'! Mooie reportages over gezien. En wat ik vooral mooi vond: er werd nauwelijks geklaagd. Dat was ook nieuw. Natuurlijk: de buurvrouw vond de bloembakken mooier en de cafébaas mist wat omzet. Maar iedereen was het er uiteindelijk wel over eens: ze zijn gewoon nodig.En dat vind ik een fijne ontwikkeling. Natuurlijk is het treurig dat we dit 'gewoon' zijn gaan vinden. Anderzijds toont het ook juist aan: wij laten ons niet gek maken. We laten ons niet ontregelen. We nemen onze maatregelen en zijn daar inmiddels ook alweer min of meer aan gewend.En dan kunnen we gewoon blijven genieten van hoe het ooit was: met prachtige uniformen, glanzende sabels en gracieuze paarden.Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen