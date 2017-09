Ben Kraaijenbos zoekt boezemvriend van atletiekclub AV47 Boskoop

Ben Kraaijenbos zoekt zijn atletiek-kameraad Arie Bontekoe. (Foto: Pixabay)

DEN HAAG - Ze waren boezemvrienden maar zijn elkaar uit het oog verloren. Ben Kraaijenbos is heel erg benieuwd hoe het met zijn kameraad gaat die hij al 30 jaar niet heeft gezien. Daarom schakelt hij de hulp in van SuperDebby.

Geschreven door Redactie SuperDebby

De 79-jarige Ben leerde Arie Bontekoe kennen toen hij zich op 22-jarige leeftijd aansloot bij de atletiekvereniging AV47 in Boskoop. 'Ik woonde in Bleiswijk en ging met de bus naar Boskoop. Arie woonde in Boskoop. We kwamen dan tegelijk aan en gingen samen omkleden en trainen. Dat hebben we jaren gedaan.'



Het klikte meteen tussen de twee jongens. 'We gingen vaak samen fietsen, bijvoorbeeld naar Nieuwekerk en dan even ouwehoeren en weer terug. We fietsten een eind weg en spraken over alles. We hadden de grootste schik.'



Ben weet niet precies waarom ze elkaar niet meer zien. 'We zijn elkaar uit het oog verloren denk ik. Ik zat bij de marniniers en werd uitgezonden werd naar Nieuw-Guinea. In de jaren '80 is er nog geen reunie geweest, maar toen was hij er niet. Dat vond ik wel jammer. Ik woon nu zelf in een verzorgingshuis in Rotterdam en heb geen contacten meer in Boskoop.'



De vader van Arie was fietsenmaker en hij hielp ook wel eens. Arie is later getrouwd en Ben meent zich te herinneren dat hij een eigen SRV wagen is gaan rijden.



Ben hoopt dat SuperDebby hem kan helpen. 'Het zou machtig mooi zijn als ik hem weer een keer kan spreken.'



Kun jjij Ben helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl