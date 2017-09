Hagenaars aangehouden die nog celstraf moeten uitzitten

DEN HAAG - De politie heeft de afgelopen dagen twee Hagenaars opgepakt die een celstraf moeten uitzitten. Het gaat om mannen van 37 en 41, die tevergeefs uit handen van de politie probeerden te blijven.

De 37-jarige Hagenaar werd dinsdagochtend opgepakt. Hij is veroordeeld wegens oplichting en heeft nog 101 dagen celstraf voor de boeg. Hij bleek bij een vriendin te zitten in Wormer. Daar werd hij aangehouden toen hij met haar auto kwam aangereden bij de woning.De 41-jarige Hagenaar werd vrijdag aangehouden omdat hij nog 60 dagen in de cel moet doorbrengen. Hij heeft een veroordeling op zak wegens diefstal. Hij werd aangehouden nadat hij op een fiets was gestapt op de Rijswijkseweg. Na een korte achtervolging werd hij in een winkel gearresteerd.