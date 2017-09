Tussenstand Meldpunt Lerarentekort: Problemen in het onderwijs worden groter

DEN HAAG - Vrijwel alle leraren, schoolbestuurders en ouders die reageren op ons Meldpunt Lerarentekort verwachten dat het tekort in de toekomst groter wordt. Omroep West heeft in aanloop naar de grote onderwijsstaking op donderdag 5 oktober het meldpunt geopend om het probleem in onze regio in kaart te brengen.





Ouders hebben vooral last van overvolle klassen. 'Op de school van mijn dochter is een groep 7 met 37 leerlingen', laat een ouder weten. En: 'De kleuterklas van mijn zoontje is dit schooljaar gestart met 34 kinderen en na een paar weken zitten er 38 kinderen in de klas'.



Het Meldpunt Lerarentekort van Omroep West blijft open tot de stakingsdag op 5 oktober. Dan komen leraren uit het basisonderwijs naar het Haagse Zuiderpark. Ze willen een hoger salaris en een lagere werkdruk.



