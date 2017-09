Dementerende ouderen trots op eigen lied

(Foto: Omroep West)

ZOETERMEER - Teksten leren kan best lastig zijn. Helemaal als je dementerend bent. Toch laten de ouderen van Carpe Diem in Zoetermeer, een dagopvang van mensen met dementie, zich hier niet door weerhouden. Ze maakten zelf een lied over Zoetermeer en dat gaan ze volgende week, in het kader van Wereld Alzheimer Dag zingen. En misschien zelfs wel een stukje uit het hoofd.

De ouderen vonden het jammer dat er geen liedje over Zoetermeer bestaat, dus daarom hebben ze er zelf maar één geschreven. Onder leiding van vrijwilligster Hetty van Sante wordt er druk geoefend. 'De tekst onthouden de ouderen door de gitaarmuziek. Iedere week oefenen we de tekst. Soms zit er een klein foutje in, maar wij prijzen ons als het helemaal goed gaat,' zegt Hetty.



'Muziek is belangrijk voor mensen met dementie', zegt Riet Middelhoek van Vierstroom Zorg Thuis, waar Carpe Diem onder valt. Samen met de gemeente hebben ze het samen zingen bij de dagopvang geintroduceerd. 'Juist muziek roept herinneringen op, waardoor je in een betere stemming zou kunnen komen.'



Herhalen





Voor de mensen in dagopvang is het best lastig om de teksten van een lied te leren, maar niet onmogelijk. 'We denken vaak dat je bij dementie niets meer op kan slaan. Maar dat is niet altijd waar', zegt Riet Middelhoek.



'Er zijn zeker nog wel mogelijkheden. Door het vaak te herhalen, hoop je dat het beklijft. En een stukje ondersteuning op papier; ach, hoe erg is dat?'



'Je wilt toch meedoen'



De ouderen zelf vinden het heerlijk om te zingen. Eén dame glundert van oor tot oor wanneer ze het Zoetermeerlied deels uit het hoofd meezingt. 'Het gaat wel een beetje, ja. We hebben veel gerepeteerd, hoor!' Een andere dame moet haar papiertje erbij houden. 'Ik heb het liedje pas gekregen', zegt ze verontschuldigend. 'Maar dat geeft niet. Je zingt toch ergens mee. Je neuriet het mee, want je wilt toch meedoen.'