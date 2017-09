Frankrijk tegenstander Davis Cup-team, Fed Cup-team tegen VS

DEN HAAG - De Nederlandse tennissers nemen het volgend jaar in de wereldgroep van de Daviscup op tegen Frankrijk. De Fransen, die dit jaar de finale van het landentoernooi spelen tegen België, treden thuis aan en mogen ook de ondergrond bepalen. Dat was het resultaat van de loting in Londen.

Het Nederlandse team van captain Paul Haarhuis won afgelopen weekeinde in Den Haag de play-off tegen Tsjechië en keerde door die zege na vier jaar terug in de wereldgroep . Het team knokte zich van een 2-0 achterstand terug naar een 3-2 voorsprong. Thiemo de Bakker de beslissende wedstrijd. Het duel met Frankrijk is van 2 tot en met 4 februari.De Nederlandse tennissters treffen de Verenigde Staten in de eerste ronde van de Fed Cup in 2018. Oranje komt uit in wereldgroep I van het mondiale landentoernooi. In april handhaafden de tennissters zich bij de toplanden door met 3-2 van Slowakije te winnen.