Tim Krul definitief weg bij Newcastle United, keeper tekent bij Brighton

Tim Krul heeft een makkelijke middag tegen ADO Den Haag (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Tim Krul is definitief weg bij Newcastle United. Het huurcontract van de Haagse doelman bij Brighton & Hove Albion is omgezet tot een pemanente deal. Vorige maand kwam de oud-jeugdspeler van ADO Den Haag nog op huurbasis over van Newcastle naar Brighton.



Met het vertrek komt er een einde aan een dienstverband van twaalf jaar van Krul bij Newcastle United. In 2005 verliet de voormalig international ADO Den Haag.



