D66: Geen Zuiderstrandtheater, maar wel cultuur in de Scheveningse haven

DEN HAAG - Het behouden van het Zuiderstrandtheater op het Norfolkterrein in Scheveningen is onmogelijk. Dat stelt D66 in de Haagse gemeenteraad. Wel zou er een nieuw gebouw moeten komen waar cultuur een plek krijgt en tegelijkertijd evenementen die een link met de haven hebben gehouden kunnen worden. De partij wil dat het college een onderzoek doet naar de bouw van zo'n multifunctioneel gebouw in de haven.

Het Zuiderstrandtheater bij Duindorp is in 2013 gebouwd als tijdelijke oplossing voor het Residentie Orkest, het Dans- en Muziekcentrum en het Nederlands Danstheater. Deze gezelschappen krijgen in 2019 een nieuw onderkomen op het Spuiplein, het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC). Het Zuiderstrandtheater is de alternatieve plek waar de culturele organisaties terecht kunnen tijdens de bouw van het cultuurcomplex.In de Haagse coalitie is discussie ontstaan over het Zuiderstrandtheater . Collegepartij de Haagse Stadspartij wil dat het Zuiderstrandtheater blijft bestaan omdat het zo succesvol is. Ook de VVD wil een onderzoek naar het behoud van het Zuiderstrandtheater. Maar coalitiegenoot D66 ziet daar niets in.'Het Zuiderstrandtheater is enkele jaren geleden voor tijdelijk gebruik geplaatst,' zegt D66-fractievoorzitter Robert van Asten. 'De huidige theaterprogrammering vertrekt weer naar het Spui als het OCC klaar is. Dat maakt een groot theater in de haven onmogelijk en het past ook niet in de havenplannen van het stadsbestuur. Wij willen daarom dat het college de mogelijkheden onderzoekt voor de bouw van een nieuw en breed inzetbaar gebouw.'Van Asten: 'D66 erkent de waarde van culturele voorstellingen op de locatie in Scheveningen maar wil in de toekomst graag een gebouw dat voor meer doeleinden inzetbaar is en daarnaast binding heeft met de haven. D66 is blij met de lijn van het college om niet meer woningen op het voormalig Norfolk terrein te bouwen en de ruimte juist te gebruiken voor havengebonden bedrijvigheid. Het zou geweldig zijn als een multifunctioneel gebouw in die plannen past.'Donderdag dient D66 tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie hierover in.