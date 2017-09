Menselijke botten gevonden tijdens graven naar waterleiding

NAALDWIJK - Bij graafwerkzaamheden in het centrum van Naaldwijk zijn woensdag menselijke skeletdelen gevonden. De vindplaats in de Kerkstraat, rondom de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein, werd daarop afgezet.

De gevonden resten zijn waarschijnlijk afkomstig van de begraafplaats van de kerk die tot 1814 in gebruik was, zo bericht de WOS , mediapartner van Omroep West. 'Vermoedelijk lag het voormalige kerkhof buiten de grenzen van de huidige kerktuin en het daaromheen gebouwde muurtje', aldus de gemeente Westland.De botten doken op tijdens werkzaamheden aan het Wilhelminaplein. Ondanks de vondst verwacht men dat die werkzaamheden geen vertraging oplopen. 'In de Kerkstraat is dieper gegraven dan nodig is voor de andere werkzaamheden op het Wilhelminaplein. De waterleiding van de te verplaatsen brandweerkraan bleek dieper te liggen dan verwacht. Dit verklaart de archeologische vondst van de skeletdelen', meldt de gemeente.