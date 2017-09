Auto rijdt sloot in bij Johanna Westerdijkstraat in Rijswijk

(Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Een automobilist is woensdagmiddag in Rijswijk met een auto de sloot in gereden. Dat gebeurde aan de Johanna Westerdijkstraat in Rijswijk.

De bestuurder is opgevangen door politieagenten en later in een ambulance gecontroleerd. Later is de bestuurder naar een ziekenhuis gebracht. Een grote kraan heeft het voertuig onder grote publieke belangstelling uit het water getakeld.