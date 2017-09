Paddenstoelen schieten als paddenstoelen de grond uit

Paddestoelen in het bos (Foto: WOS)

'S-GRAVENZANDE - De natte nazomer zorgt ervoor dat de paddenstoelen uit de grond schieten. In het Staelduinse Bos in 's-Gravenzande is een schat aan verschillende paddenstoelen te zien. Groot, klein, bol, plat, aan de boom of verscholen tussen de bladeren. Volgens boswachter Fred Spreen is het nu echt 'een genot om in het bos te lopen.'





Volgens boswachter Spreen zijn de bezoekers van het Staelduinse Bos erg netjes. Hij heeft nog nooit gemerkt dat er paddenstoelen mee worden genomen. 'Neeeee dat doen ze hier gewoon niet,' zegt hij tegen mediapartner

Een bezoeker van het bos vindt na een paar stappen al een mooie koraalzwam verborgen tussen de bladeren. Niet veel later vinden ze een gekraagde aardster. Boswachter Spreen wijst een koppel bezoekers nog een grote zwam aan die heel hoog in de boom groeit. En zo zijn er tal van paddenstoelen te zien.