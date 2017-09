Scheveningen kan niet stunten tegen Ajax

DEN HAAG - Scheveningen heeft woensdagavond niet voor een stunt kunnen zorgen in het bekerduel tegen Ajax. De Scheveningers verloren in het Cars Jeans Stadion met 5-1 van de Amsterdammers. 'Oerscheveninger' Barry Rog maakte de eretreffer voor de thuisploeg.

Scheveningen keek al vroeg tegen een achterstand aan. Kasper Dolberg schoot Ajax binnen vijf minuten op voorsprong. Daarna herpakte de ploeg zich. De nummer 17 van de derde divisie kreeg zelfs kleine kansjes. Vlak voor rust kopte Siem de Jong de droom aan flarden.In de tweede helft bouwde Ajax de voorsprong uit door een eigen goal van Ruben Koorndijk. Maar even later was het de beurt aan Scheveningen. Rog schoot de bal in het dak van het doel. Het slotstuk was voor Ajax. Dolberg maakte zijn tweede en derde doelpunt van de avond.Kasper Dolberg ('5), Siem de Jong ('43), Ruben Koorndijk ('57/e.d.), Barry Rog ('62), Kasper Dolberg ('80), Kasper Dolberg ('86).