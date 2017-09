Katwijk in bekerderby langs Ter Leede

Foto: OrangePictures

KATWIJK - Katwijk heeft de bekerderby tegen Ter Leede gewonnen. De thuisploeg was met 4-0 te sterk voor de ploeg uit Sassenheim.

Ter Leede was de eerste helft sterker dan de tweede divisionist. Toch was het Katwijk dat vlak voor rust via Marciano Mengerink op voorsprong kwam. Ook na de pauze was Katwijk opnieuw trefzeker. Kilian Berkhout punterde de 2-0 op scorebord.



Diezelfde Berkhout maakte de 3-0. Mike van den Ban schoot Katwijk definitief naar de volgende ronde van de KNVB Beker.



Scoreverloop Katwijk - Ter Leede 3-0 (1-0): 1-0 Mengerink ('44), 1-1 Berkhout ('49), Berkhout ('61), Van den Ban ('72)