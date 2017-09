Benefietconcert rapper Diggy Dex op Just Peace Festival geannuleerd

Diggy Dex (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het benefietconcert van rapper Diggy Dex & Friends, die het festival Just Peace in Den Haag op 24 september zouden afsluiten, gaat niet door. Op de website van de Amersfoortse rapper staat dat het optreden geannuleerd is.





Diggy Dex zou als afsluiter van het festival het stokje overnemen van



Just Peace



Just Peace is een jaarlijks terugkerend festival. Van donderdag 21 september tot en met zondag 24 september wordt met uiteenlopende activiteiten de Internationale VN Dag van de Vrede gevierd. Het programma van het festival bestaat uit een mix van debatten, podiumkunsten, museale activiteiten, sport en muziek.



LEES OOK: 'Onvergetelijke slotact neerzetten', benefietconcert Diggy Dex op Just Peace Festival

Een woordvoerder van de festivalorganisatie bevestigt dat het optreden niet doorgaat. 'Op deze korte termijn kan het concert niet plaatsvinden in de bezetting die we voor ogen hadden', aldus een verklaring.Diggy Dex zou als afsluiter van het festival het stokje overnemen van Di-rect , dat vorig jaar de slotact was. Eerder liet Diggy Dex weten uit te zien naar het festival. 'Ik kijk er naar uit om samen met een aantal goede vrienden een onvergetelijke slotact van het Just Peace festival neer te zetten'. De opbrengst van het benefietevenement zou naar Unicef gaan.Just Peace is een jaarlijks terugkerend festival. Van donderdag 21 september tot en met zondag 24 september wordt met uiteenlopende activiteiten de Internationale VN Dag van de Vrede gevierd. Het programma van het festival bestaat uit een mix van debatten, podiumkunsten, museale activiteiten, sport en muziek.