FC Lisse ontsnapt na strafschoppen tegen hoofdklasser Hoek

Foto: OrangePictures

LISSE - Tweededivisionist FC Lisse heeft zich met veel moeite verzekerd van een vervolg in het KNVB Bekertoernooi. In eigen huis hadden de Lissenaren een zware kluif aan hoofdklasser Hoek, maar ze wonnen woensdagavond uiteindelijk na strafschoppen. De wedstrijd was na verlenging in 2-2 geëindigd.



Martin van Eeuwijk, in de competitie niet inzetbaar door een langdurige schorsing, opende het bal in de tweede helft. Daarmee leek FC Lisse een zwaarbevochten zege uit het vuur te slepen, maar in blessuretijd bracht Sidy Ceesay de bezoekers langszij.



Het venijn zat vervolgens in de verlenging. Daarin scoorde Rik Impens voor Hoek, maar vlak daarna maakte Van Eeuwijk er nog 2-2 van. De laatste vier minuten moest FC Lisse het stellen zonder verdediger Justin Valk, die zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg.



Storm, de held van Lisse



Penalty's moesten de beslissing brengen. Die werden het best genomen door de thuisploeg. Net als in de



Scoreverloop FC Lisse - Hoek 2-2 n.v. (0-0, 1-1): 1-0 Van Eeuwijk ('50), 1-1 Ceesay ('90+3), 1-2 Impens ('105), 2-2 Van Eeuwijk ('107)

