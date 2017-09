Gewonde bij steekpartij in Anna van Buerenstraat in Den Haag

Archieffoto

DEN HAAG - Een ruzie in de Anna van Buerenstraat, niet ver van station Den Haag Centraal, in Den Haag is woensdagavond uitgemond in een steekpartij. Daarbij is een man gewond geraakt, zo heeft de politie bevestigd.





Volgens een woordvoerder van de politie zijn de verwondingen van het slachtoffer zodanig dat de man ter plekke behandeld kon worden. 'Het lijkt erop dat hij niet zeer ernstig gewond geraakt is.' De politie is op zoek naar twee mannen die verdacht worden van de steekpartij.