Kasteel De Binckhorst krijgt oude grandeur terug

Kasteel De Binckhorst krijgt een nieuwe tuin. | Afbeelding gemeente Den Haag

DEN HAAG - Het kasteel in de Binckhorst in Den Haag krijgt een groot deel van de oude grandeur terug. Het poortgebouw dat voor het kasteel staat, wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komt al volgend jaar een tuin terug. Kosten: bijna een half miljoen euro. Maar, zo stellen de ontwerpers: ‘Kasteel en tuin vormen straks een bijzondere parel in een sterk verstedelijkt gebied’.

Met de ingreep wordt het kasteel dat al in de veertiende eeuw werd bewoond ook weer zichtbaar vanaf de Binckhorstlaan. Bovendien ontstaat zo ook een betere verbinding met het groen van de begraafplaats St. Barbara aan de andere kant van die straat.



De kasteeltuin wordt straks aan weerszijden ontsloten door twee nieuwe bruggen. De hoofdentree naar de kasteeltuin wordt gemarkeerd door de toegangspoort waarin de naam 'Binckhorst' prijkt.



Rijkdom



De plantvakken in het gras worden gevuld met een 'rijkdom aan bloemen en grassen', aldus de ontwerpers van de tuin. 'Waardoor in ieder seizoen de kasteeltuin aantrekkelijk is.' Het Poortgebouw waarachter het kasteel nu nog grotendeels schuil gaat, wordt einde 2017 gesloopt. Daarna kan al volgend jaar worden begonnen met de aanleg van de tuin.



De plannen maken deel uit van de vernieuwing van de Binckhorst. Langs de Trekvliet komen zo’n 800 woningen. Door de nieuwe tuin wordt het gebied niet alleen groener, maar ook klimaatbestendiger. 'Dit groen en water geven een grote extra plus aan deze nieuwe wijk,' aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD) in een verklaring.



Strandwal



Kasteel De Binckhorst is vermoedelijk in de Middeleeuwen, aan het eind van de 11e eeuw, gebouwd op een smalle strandwal in de vlakte tussen de strandwal waarop Den Haag ligt en de strandwal waarop Rijswijk en Voorburg zijn gebouwd.



Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, halverwege de 14e eeuw, werd het kasteel verwoest en herbouwd. De omvang van het huidige huis dateert uit de late zestiende en vroege zeventiende eeuw.