OM: Brandstichter eigen huis moet verplicht worden behandeld

DEN HAAG - De Hagenaar die op 30 maart zijn portiekwoning aan de Schaarsbergenstraat in brand stak, zou daarmee hebben willen voorkomen dat hulpverleners van Parnassia en de politie hem weghaalden voor een opname. Het hulpteam ramde op dat moment zijn voordeur in. Het Openbaar Ministerie (OM) eist nu dat de verwarde man een jaar verplicht wordt behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis.

De 62-jarige Marcus K. werd na de brand aangehouden en zit nog vast. Zijn huis op de eerste etage van het portiek is zwaar beschadigd. Een aantal omliggende woningen werd voor de zekerheid ontruimd . Er vielen geen gewonden bij de brand.De Hagenaar was al een tijd in beeld bij de hulpverlening. Een dag voor het incident was een rechter bij hem langs geweest om aan te kondigen dat hij op 30 maart gedwongen zou worden opgenomen in een kliniek. De bewoner deed toen ook al niet open, maar spijkerde daarna wel zijn voordeur dicht en besprenkelde de vloer met benzine.De volgende ochtend deed hij weer niet open. Na twintig minuten beuken kreeg de politie de vastgespijkerde deur los. De agenten zagen de bewoner gehurkt in de gang zitten. Met een aansteker liet hij de benzine op de vloer ontbranden . Er ontstond al snel een vuurzee. Tegen de rechter zegt Marcus K. dat hij aanvankelijk 'grote twijfels' had of hij het ook daadwerkelijk zou doen, dat aansteken.Volgens de officier van justitie is het een geluk dat het huis niet is geëxplodeerd. Hij vindt dat omwonenden en het team van politie en hulpverleners echt in gevaar zijn geweest. Toch eist hij geen celstraf , omdat de verdachte volledig ontoerekingsvatbaar is. Psychiaters en psychologen stellen vast dat de man schizofreen is, lijdt aan waanideeën en ontoerekeningsvatbaar was.Ook op de zitting maakt verdachte een verwarde indruk. Hij vertelt dat hij telkens wordt aangevallen door demonen, ook in zijn cel. Bij het verlaten van de zaal zegt hij bij herhaling dat hij de rest van zijn leven begeleid wil worden door hulpverleners van Parnassia.De rechtbank doet op 4 oktober uitspraak.