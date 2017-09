Britse veteraan crasht met auto en caravan in Poeldijk

(Foto: Regio15)

POELDIJK - Op de N211 in Poeldijk is woensdagavond een Britse veteraan betrokken geraakt bij een ongeluk. De man reed in zijn auto, met daarachter zijn caravan, in de richting van Hoek van Holland, maar raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. Hij raakte niet gewond, maar de ravage was flink.





De N211 is een tijdlang afgesloten geweest door het ongeluk.



LEES OOK: Auto rijdt de sloot in op A20

Volgens omstanders zou de man na het ongeluk hebben gezegd dat hij geen ambulance nodig had, 'Want ik heb gevochten in de oorlog'.De N211 is een tijdlang afgesloten geweest door het ongeluk.