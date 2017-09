Haagse Stadspartij en GroenLinks voeren actie: meer wc's voor vrouwen

Plaskruizen (Foto: Haagse Stadspartij)

DEN HAAG - De Haagse Stadspartij en GroenLinks gaan donderdagmiddag actie voeren voor meer genderneutrale wc's in Den Haag. Met een tijdelijke wc op de Grote Marktstraat protesteren ze tegen het feit dat er volgens hen slechts één openbaar toilet voor vrouwen beschikbaar is in de Haagse binnenstad.





'Het is discriminerend en niet meer van deze tijd dat er voor vrouwen zo weinig openbare toiletten beschikbaar zijn', zegt fractievoorzitter Peter Bos. 'Meerdere partijen hebben al heel vaak gevraagd om actie. We zijn het nu zat: die toiletten moeten er nu echt komen.'



'Gewoon regelen'



'In een stad als Den Haag moet dit gewoon te regelen zijn', vindt Mariëlle Vavier van GroenLinks. 'Want niet alleen mannen moeten weleens heel nodig!'



LEES OOK: Mannen grotere viezeriken op de wc dan vrouwen, blijkt uit Nationaal Toiletonderzoek

Van de 21 locaties in Den Haag met openbare toiletten zijn er slechts zeven in het centrum. Zes daarvan zijn plaskruizen, die alleen voor mannen geschikt zijn. Vrouwen kunnen alleen terecht op de wc op het Buitenhof. Binnenkort komen de twee Haagse politieke fracties met een voorstel om daar verandering in te brengen.'Het is discriminerend en niet meer van deze tijd dat er voor vrouwen zo weinig openbare toiletten beschikbaar zijn', zegt fractievoorzitter Peter Bos. 'Meerdere partijen hebben al heel vaak gevraagd om actie. We zijn het nu zat: die toiletten moeten er nu echt komen.''In een stad als Den Haag moet dit gewoon te regelen zijn', vindt Mariëlle Vavier van GroenLinks. 'Want niet alleen mannen moeten weleens heel nodig!'