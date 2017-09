Debat afgeblazen vanwege te weinig Haagse raadsleden

Stadhuis van Den Haag (archieffoto)

DEN HAAG - Een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad is woensdagavond afgeblazen omdat er te weinig raadsleden kwamen opdagen. Alleen D66, PvdA, de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren waren aanwezig en dat is te weinig: de regel is dat een vergadering alleen door kan gaan als er minimaal drie politieke partijen zijn die samen een meerderheid in de gemeenteraad vertegenwoordigen.





De vergadering zou gaan over de circulaire economie, dat is een economie waarbij producten zoveel mogelijk worden hergebruikt. Het is niet bekend of en wanneer het debat wordt ingehaald.





De aanwezige raadsleden reageerden geïrriteerd op de afwezige collega's. 'Gênant', twitterde PvdA'er Wimar Bolhuis met de toevoeging #prioriteiten. En D66-raadslid Daniel Scheper noemt het 'erg teleurstellend'.