Goudhaantje VVSB geniet van heldenrol: 'Ik had kramp in beide benen'

NOORDWIJKERHOUT - De grote man bij VVSB was woensdagavond Mohamed el Osrouti. De aanvaller scoorde drie keer en gaf een assist in de bekerwedstrijd tegen Telstar. De stuntploeg won met 4-1 van de profclub en speelde nota bene zeventig minuten lang met tien man. 'We zijn lekker door', zegt een blije El Osrouti na de wedstrijd tegen Omroep West.

'Hij is de beste van de wereld' en 'wat een kwaliteit'. Supporters kwamen woensdagavond na de stunt van VVSB tegen Telstar supelatieven tekort over de prestatie van El Osrouti. Hij had de 1-1 en de 2-1 al gemaakt toen hij in de slotfase een perfecte voorzet afleverde aan Tim de Rijk.Opvallend was dat de Haagse buitenspeler daarvoor last had van kramp. 'Ik zou eigenlijk de wedstrijd niet afmaken, maar alle wissels waren al gebruikt. Ik had in beide benen kramp van mijn hamstrings tot kuiten. Maar het is een teamprestatie en ik dacht: ik geef alles voor het team.'Het slotakkoord was ook voor El Osrouti. Normaal gesproken is hij niet de aangewezen strafschoppennemer. 'Maar ik wilde graag afsluiten met een hattrick. En een penalty is een mooie gelegenheid daarvoor. Ik schoot de bal onberispelijk binnen', besluit de uitblinker.