Den Haag is de 'groenste stad' van Nederland

DEN HAAG - Den Haag mag zich vanaf woensdag officieel de 'Groenste stad van Nederland' noemen. De Hofstad kreeg de titel toegekend door de vakjury van de nationale groencompetitie Entente Florale.

De vakjurty was 'gecharmeerd van de integrale benadering van de Haagse openbare ruimte', zo is te lezen op de website van Entente Florale. 'Alle sectoren, van wonen, water, recreatie tot verkeer, dragen hun steentje bij aan de buitenruimte. Bewoners, bedrijven en belangengroepen zijn actief betrokken bij de buitenruimte en maken die nog mooier door zelf mee te helpen', aldus het juryrapport.Vanzelfsprekend is wethouder Boudewijn Revis (VVD) blij met de uitslag. 'Dit is een enorme waardering voor al die vrijwilligers en medewerkers van de gemeente die in het Haagse groen werken', laat hij weten. 'We blijven de stad stap voor stap mooier en groener maken.'