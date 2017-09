West Wekker: ADO verliest in beker en Britse veteraan crasht

REGIO - Goedemorgen! Het is donderdag en het weekend is (bijna) in zicht. Wij hebben in ieder geval het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet, dan begint je dag in ieder geval goed. Zo verloor ADO woensdagavond, ondanks dat het veel kansen kreeg, van Feyenoord. En crashte een Britse veteraan in Poeldijk.

Het bekerseizoen voor ADO Den Haag zit erop. De Hagenaars verloren in De Kuip met 0-2 van Feyenoord. ADO was zeker niet kansloos tegen de landskampioen, maar moest toch het onderspit delven.Op de N211 in Poeldijk is woensdagavond een Britse veteraan betrokken geraakt bij een ongeluk. De man reed in zijn auto, met daarachter zijn caravan, in de richting van Hoek van Holland, maar raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. Hij raakte niet gewond, maar de ravage was flink.De Haagse Stadspartij en GroenLinks gaan donderdagmiddag actie voeren voor meer genderneutrale wc's in Den Haag. Met een tijdelijke wc op de Grote Marktstraat protesteren ze tegen het feit dat er volgens hen slechts één openbaar toilet voor vrouwen beschikbaar is in de Haagse binnenstad.VVSB is en blijft dé stuntploeg van de KNVB Beker. De ploeg uit Noordwijkerhout versloeg opnieuw een profploeg. Dit keer werd Telstar uit het toernooi geknikkerd. VVSB won thuis met 4-1. Mohamed el Osrouti was de grote man voor de thuisploeg met twee doelpunten en een assist.De Hagenaar die op 30 maart zijn portiekwoning aan de Schaarsbergenstraat in brand stak, zou daarmee hebben willen voorkomen dat hulpverleners van Parnassia en de politie hem weghaalden voor een opname. Het hulpteam ramde op dat moment zijn voordeur in. Het Openbaar Ministerie (OM) eist nu dat de verwarde man een jaar verplicht wordt behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis.