Oerscheveninger scoort tegen Ajax: 'Mijn vader moest vissen, ik weet zeker dat hij trots is'

DEN HAAG - 'Ik speel bij Scheveningen en dan als echte Scheveningse jongen tegen Ajax te scoren. Dat is hartstikke gaaf', zegt Barry Rog na de bekerwedstrijd tussen Scheveningen en Ajax (1-5). 'Die bal kwam voor mijn voeten en ik dacht maar één ding: hij moet er gewoon in. En ik jaag hem erin. Hartstikke kicken!'

Zijn moeder, broer, zussen, schoonfamilie en vrienden zaten woensdagavond allemaal in het stadion van ADO Den Haag voor het bekerduel met Ajax. Alleen zijn vader ontbrak. 'Hij moest vandaag gewoon vissen. Maar hij heeft FOX Sports, dus hij zat te kijken. Ik weet zeker dat hij hartstikke trots is.'Rog maakte in het met 5-1 verloren duel de eretreffer voor de Scheveningers. Hij was vervolgens door het dolle heen. 'Je weet je geen raad. Je maakt een goal, ik ren naar het publiek toe en ik maak een paar gebaren. Het is gewoon pure vreugde, pure blijdschap.'Ondanks dat derdedivisionist Scheveningen verloor, vindt Rog dat ze goed hebben gespeeld. 'Je merkt in kleine dingetjes dat ze (Ajax, red.) beter zijn.' Toch vindt hij het jammer dat er niet meer zat. 'We hadden met z'n allen gehoopt op wondertje. Dat is niet gebeurd. Het resultaat is jammer, maar mijn avond kan eerlijk gezegd niet meer stuk.'