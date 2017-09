Scheveningers verliezen met opgeheven hoofd: 'De eer is gered, de nul is weg'

DEN HAAG - Zelfs na een 1-5 nederlaag tegen Ajax woensdagavond verlaten veel supporters van Scheveningen het Cars Jeans Stadion met opgeheven hoofd. Het ene doelpunt van schipperszoon en ras-Scheveninger Barry Rog heeft de eer gered.

'Wel jammer dat we hebben verloren' , zegt een jongen, van hooguit tien jaar, die met zijn vader naar de wedstrijd is geweest. Maar ondanks de nederlaag zijn de meeste supporters trots op hun 'Schollekoppen'. 'Ik heb een hartstikke leuke avond gehad, dat hun winnen dat is een stuk minder maar ja het is niet anders.'Is er voor de wedstrijd nog wat gemor over het lege stadion, er mochten maar 3500 kaarten verkocht worden, na de wedstrijd zijn de supporters het er bijna allemaal over eens dat er een goede sfeer in het stadion hing. 'De Scheveningers proberen er altijd wel een leuk sfeertje van te maken, dat hebben ze goed gedaan.''Het was een lekker avondje,zo effe doordeweeks', zegt een man met een oorring en een zwarte jas. Een ander haalt het shaggie tussen zijn lippen vandaan en steekt zijn duim omhoog: 'Ik kwam al blij, en ik ga nog blijer naar terug zelfs, ondanks het verlies.