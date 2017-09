30-jarige Hagenaar zwaargewond na steekpartij

Steekpartij Jacob Jordaensplein | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Het slachtoffer van een steekpartij op het Jacob Jordaensplein in Den Haag is een 30-jarige Hagenaar. Dat heeft de politie donderdag bekend gemaakt. De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.30 uur een melding binnen dat er iemand mishandeld was en bewegingsloos op straat bleef liggen. De man bleek zwaar toegetakeld te zijn. De politie is nu op zoek naar getuigen.





Op basis van een signalement van getuigen is kort na de steekpartij in ieder geval een 31-jarige Hagenaar aangehouden. Het is nog niet duidelijk of het om één van de verdachten gaat.



Oproep



In verband met het onderzoek wil de recherche nu graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van de mishandeling. De districtsrecherche Den Haag Centrum is bereikbaar via 0900-8844.





