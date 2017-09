Gewonde bij steekpartij in Den Haag

Steekpartij Jacob Jordaensplein | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Bij een steekpartij op het Jacob Jordaensplein in Den Haag is een persoon zwaargewond geraakt, meldt nieuwssite Regio 15. De politie kreeg rond 1.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag de melding van het incident.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over zijn toestand is nog niets bekend.

Het parkje bij Jacob Jordaensplein was door de politie afgezet voor onderzoek.