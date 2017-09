Invasie van geuzen in Leiden

Foto: Omroep West

LEIDEN - De geuzen komen dit jaar voor het eerst weer terug naar Leiden. Voorafgaand aan de inschrijving van haring en wittebrood komen de boten vandaag (donderdag) om 15.74 uur (voor niet Leidernaars 16.14 uur) aan op de Apothekersdijk in Leiden.

De geuzenintocht is een verwijzing naar de gebeurtenissen in 1574. Nadat de geuzen de dijken hadden doorgestoken, voeren ze via de Vliet naar Leiden met aan boord haring en wittebrood voor de uitgehongerde bevolking. Het stadsbestuur kreeg twee vleespasteien en een vat rode wijn.



Vanaf 15.30 uur varen de geuzen Leiden binnen. De geuzen starten bij de Trekvliet en varen dan via Schelpenkade, Vliet, Rapenburg, Steenschuur, Herengracht, Oude Singel en Beestenmarkt rond 16.00 uur het water van de Apothekersdijk op. Na de openingshandeling met kanonschoten schrijft de 3 October Vereeniging alle Leidenaren die dat willen in voor de uitreiking van haring en wittebrood.



Inschrijven



Wil jij op 3 oktober ook gratis haring en wittebrood ontvangen? Iedereen die in Leiden woont, er is getrouwd of geboren of lid is van de 3 October Vereeniging heeft recht op haring en wittebrood. De inschrijving is in de Waag in Leiden en begint om 16.30 uur.