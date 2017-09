Voorlopig kunnen we nog genieten van het mooie weer

DEN HAAG - Na alle nattigheid van de afgelopen weken worden we nu eindelijk verwend met een beetje mooi weer. En voorlopig blijft dat zo, bezweert Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Morgen wordt het dan misschien een beetje minder, maar we gaan een mooi weekeinde tegemoet', zegt hij glunderend.

'We beginnen dan met wat mist 's ochtends, maar dat is ook mooi, toch? In de middag is er veel zon.' Volgens Mizee wordt het voorlopig iedere dag 19 of 20 graden. 'Zondag wordt het warmst. En het blijft droog, dat weet ik zeker.'Begin volgende week blijft het ook mooi. En daarna? 'Dan wordt het een beetje onzeker. Het grootste deel van de week kan aardig blijven, maar vanaf dinsdag of woensdag weet ik het zo net nog niet.' Het blijft natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken, met die weermannen...Op de vraag of we mogen spreken van een nazomer, kan Huub geen eenduidig antwoord geven. 'Het weekeinde ziet er best heel aardig uit, al komt de temperatuur niet boven de 20 graden. Maar dat is ook lekker. Het wordt vooral niet meer zo nat als we dat hebben gehad de laatste tijd.'Betekent het dat het dan de komende dagen zeker droog blijft 'Nou', nuanceert, 'de hele komende week is er af en toe kans op een buitje, maar echt geen hoosbuien meer.'