Duizenden jonge meisjes komen naar Wassenaar voor Tina Festival met Emma Heesters en Broederliefde

Tinadag 2016 | Foto: ANP Tinadag 2016 | Foto: ANP Tinadag 2016 | Foto: ANP

REGIO - Voor veel meisjes is het aftellen begonnen, nog twee nachtjes slapen en dan is het jaarlijkse Tina Festival (voorheen Tinadagen) in Duinrell Wassenaar. Ieder jaar komen er duizenden bezoekers op het festival van het stripblad af. Het park is dan glitterroze in plaats van kikkergroen.