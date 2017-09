Haagse carjacker hoort celstraf en tbs eisen

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden tegen een Hagenaar die in maart een vrouw en een kind uit hun auto dwong op de Loevesteinlaan in Den Haag. De 36-jarige carjacker sprong op de motorkap van de Peugeot, rukte de deur open en duwde de vrouw uit de wagen. Haar 10-jarige nichtje ging zelf de auto uit.

Op de vlucht met de gestolen Peugeot botste Angelo van den B. tegen een wagentje van de HTM op de Melis Stokelaan . Daarna zou hij geprobeerd hebben een andere vrouw van haar Toyota te beroven. Ook zou hij de voorruit, spiegel en portier van een Suzuki hebben vernield. Uiteindelijk werd de Hagenaar door omstanders overmeesterd.Van den B. was onder invloed van drugs . Volgens een getuige die de carjacking filmde , was van den B. helemaal in zijn eigen wereld: 'Hij reageerde nergens op, het leek wel of hij een psychose had.' De Hagenaar bekende in de rechtszaal dat hij cocaïne had gebruikt. 'Ik had een bad trip, ik dacht dat er iemand achter me aan zat die mijn keel door wilde snijden. Ik wilde naar het politiebureau en had een auto nodig.'De 53-jarige vrouw en haar 10-jarige nichtje kwamen er met de schrik vanaf. Ze eisen een schadevergoeding, omdat ze nog veel last hebben van wat er op 22 maart is gebeurd. 'Mijn dochter heeft enge dromen. Ze is bang als we met de auto door Den Haag rijden', vertelde haar moeder in de rechtbank.Angelo van den B. betuigde spijt. 'Als ik had geweten dat er een kind in de auto had gezeten, had ik een andere wagen gepakt. Ik heb haar leven verwoest, dat spijt me enorm.' Hij wil worden behandeld, maar liever niet in een tbs-kliniek. Volgens deskundigen is Van den B. verminderd toerekeningsvatbaar, zwakbegaafd en verslaafd.De advocaat van de verdachte vindt dat Van den B. vrijgesproken moet worden van carjacking. 'Dit gaat om joyriding. Hij heeft de wagen nooit willen stelen, alleen kort gebruiken.' Verder vindt de advocaat dat een tbs-kliniek een te zware maatregel is. 'Mijn cliënt moet naar een afkickkliniek. Dat wil hij zelf ook graag.'De rechter doet over twee weken uitspraak.