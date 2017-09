Gedoe over 'foute' strafschoppen FC Lisse - Hoek, KNVB bekijkt hoe het nu verder moet

Foto: OrangePictures

LISSE - De voetbalbond KNVB buigt zich donderdag over het verloop van de bekerwedstrijd tussen FC Lisse en Hoek. Het duel tussen de twee amateurclubs in de eerste ronde van het toernooi om de KNVB-beker moest woensdagavond beslist worden via strafschoppen. Maar dat lijkt niet helemaal goed te zijn gegaan.

De scheidsrechter liet die strafschoppen nemen volgens het zogeheten ABBA-principe, waarbij het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Dit is echter in strijd met de reglementen van de KNVB, waarin staat dat de strafschoppen om en om genomen moeten worden.



'We hebben verklaringen opgevraagd bij de scheidsrechter en beide clubs', zei een woordvoerder van de bond. 'We onderzoeken nu wat voor gevolgen het heeft gehad en wat we met deze wedstrijd gaan doen.' De bond wil in de loop van de dag een beslissing nemen, omdat donderdagavond al de loting voor de volgende ronde is.



Winst voor Lisse



FC Lisse won de strafschoppenserie met 5-4. De thuisclub miste alleen de eerste penalty, Hoek faalde twee keer vanaf elf meter.