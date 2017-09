Marieke tovert met de naaimachine en zoekt lapjes stof voor poppenkleertjes

78-jarige Marieke Juffermans zoekt lappen stof voor poppenkleertjes (Foto Pixabay).

DEN HAAG - Ze kan toveren met de naaimachine. De 78-jarige Marieke Juffermans uit Voorhout heeft de naaischool gedaan als meisje en is niet achter de naaimachine weg te krijgen. Daarom zoekt ze lappen stof. Niet voor kleren voor zichzelf, maar voor het maken van poppenkleertjes.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Marieke werd aangespoord door haar man om SuperDebby te bellen (goed idee meneer Juffermans!). Ze is bijna door haar lapjes stof heen die ze gebruikt voor het maken van poppenkleertjes. Ze zou graag de hele winter willen doorwerken achter de naaimachine en daarom zoekt ze stoffen met streepjes, balletjes, vrolijke kleine patroontjes en effen stoffen.



Ze maakt poppenkleertjes van 25 cm tot 55 cm voor allerlei soorten poppen, maar vooral voor de Babyborn. Ze rolde in de hobby door iemand die tegen haar zei: 'Dat moet je een keertje gaan maken!' 'Toen ik ermee op een rommelmarkt belandde bleek het een succes en was de vraag groot. Heel leuk om te merken. Ik vind het vooral heerlijk om te doen. Lekker priegelen met die poppenpatroontjes', zegt Marieke.



Marieke heeft op de naaischool gezeten en heeft drie naaidiploma's gehaald. Ook thuis was zij degene die naaide. 'Ik moest thuis bij mijn ouders veel naaien Ik was de vierde van zes kinderen en samen met mijn oudste zuster maakte ik de flanellen pyjama's die we vervolgens met Sinterklaas cadeau kregen. Dat ging vroeger zo. Vroeger had je bij V&D vrijdagaanbiedingen en als de flanel in de aanbieding was, sloeg mijn moeder in. Ik heb daar leuke herinneringen aan', zegt Marieke.



Ze koopt de lapjes bij de kringloopwinkel, maar ze vindt de lapjes steeds duurder worden. 'Ik hoop dat mensen lapjes over hebben. Het naaien gaat nooit vervelen. 'Als ik in een dip zit, ga ik naaien. en dan word weer vrolijk. Door ziekte heb ik veel moeten opgeven, maar het naaien kan ik gelukkig nog doen.'



Heb je lapjes stof waar je Marieke blij mee kunt maken? Stuur ze op of breng ze lanmgs bij Omroep West. Laat van 's Gravenmade 2 in Den Haag.