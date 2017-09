Fietsster zwaar gewond in Den Haag: ze reed tegen openslaande autodeur

Foto: Regio 15

DEN HAAG - Bij een ongeval op de Eisenhowerlaan in Den Haag is donderdagochtend een fietsster zwaargewond geraakt. De vrouw botste tegen een openslaande deur van een auto.

Het slachtoffer fietste op de Eisenhowerlaan ter hoogte van de Prins Mauritslaan toen de deur van een auto plotseling werd geopend. Ze kon de deur niet meer ontwijken en viel.



De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook een traumahelikopter ingezet. Hoe oud de vrouw is en waar ze vandaan komt is niet bekend.