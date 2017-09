FC Lisse stomverbaasd over 'amateuristische actie scheidsrechter' bekerduel

LISSE - FC Lisse vindt de actie van de scheidsrechter die woensdagavond hun bekerduel tegen Hoek floot 'amateuristisch'. Het duel moest beslist worden met strafschoppen, maar de scheidsrechter handelde dat op ongebruikelijke wijze af.

Al tijdens het nemen van de strafschoppen heerste een rare sfeer op het veld, zegt voorzitter Leon Annokkee. 'Je denkt dat een KNVB-scheidsrechter wel weet waar hij mee bezig is, maar na de wedstrijd gaf hij toe dat hij niet goed heeft gehandeld.'De scheidsrechter besloot de strafschoppenserie volgens het ABBA-principe te nemen. FC Lisse nam de eerste penalty, daarna namen de clubs er steeds twee achter elkaar. Uiteindelijk won FC Lisse met 5-4. Volgens het reglement van de KNVB moeten echter strafschoppen om en om worden genomen. De bond is een onderzoek gestart.Op sociale media ontstond na de wedstrijd discussie over het verloop van de strafschoppenserie. Ook bij voetbalclub Hoek uit Zeeland. 'In de bus terug hebben we gelijk bezwaar aangetekend bij de bond', zegt voorzitter Art van der Staal.'De scheidsrechter vertelde de aanvoerders in de middencirkel dat de penalty's op deze manier werden genomen. Tijdens de serie wist niemand precies wat er nou gebeurde. Niemand wist precies wie er nou voor stond.'Voetbalbond KNVB zegt in de loop van de dag met een beslissing te komen. 'Wij vinden dat er niets hoeft worden overgedaan', zegt de voorzitter van FC Lisse. Zij wonnen het duel in de eerste ronde om de KNVB-beker.Hoek denkt daar anders over. 'Er moet juridisch een juiste beslissing genomen worden', vindt hun voorzitter. 'Of die voor ons nou positief of negatief is, het recht moet zegevieren.'