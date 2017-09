Muzee Scheveningen viert feest

DEN HAAG - Naar aanleiding van het 65-jarige bestaan van Muzee Scheveningen wordt donderdag een quizboek van het museum uitgereikt aan leerlingen van groep 7 en 8 van de Oranjeschool. Vrijdag krijgen de andere 19 scholen op Scheveningen het boekje binnen.

In het quizboekje staan allerlei vragen die de kinderen in het museum kunnen beantwoorden. Wanneer de kinderen alles hebben ingevuld kunnen ze het inleveren bij het museum. Tot 5 november hebben de scholen de tijd om mee te doen met de quiz, de leerlingen horen half november of ze een van de prijzen hebben gewonnen. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld met de klas naar Madurodam of krijgen een rondleiding bij het Circustheater op Scheveningen winnen.Voor Muzee Scheveningen zijn basisschoolleerlingen een belangrijke groep bezoekers. 'Daarom hebben we ervoor gekozen leerlingen van groep 7 en 8 van scholen uit de buurt bij het jubileum te betrekken,' verteld Peter Maronier van het museum.Naast een quizboek voor basisschoolleerlingen heeft het museum nog meer activiteiten gepland staan. Zo worden er verschillende lezingen gegeven die vanaf volgende week vrijdag beginnen.