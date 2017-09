Edward: Europese dag van geen verkeersdoden

Foto: Twitter Tispol

DEN HAAG - Op de matrixborden op de snelwegen is donderdag behalve informatie over de snelweg en de route ook informatie te lezen over het Project Edward. Edward is de afkorting voor European Day without a Road Death. Donderdag 21 september is het de dag van geen verkeersdoden.







Doel van het project is te







Het is een project van Tispol, een breed internationaal Europees netwerk van verkeersspecialisten van de politie in de Europese Unie.Doel van het project is te praten over de verkeersveiligheid , door via sociale media en op andere wijze in contact te komen met automobilisten zodat ze veiliger gaan rijden. Zo worden ze erop gewezen voor de veiligheid de lichten van de auto aan te doen, de mobiele telefoon niet te gebruiken en zich niet af te laten leiden door dingen in of buiten de auto.