Vredesloop zal zonnig zijn... en alles wat je nog meer wil weten over deze wedstrijd

Afsluitingen wegen voor Vredesloop

09.30 uur- 1 km Kinderloop

09.45 uur - 2,5 km Jeugdloop

10.30 uur - 5 km Loop

11.30 uur - 10 km Loop

Zondag wordt een prachtige dag in Den Haag! Het blijft de hele dag droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt op naar een heerlijke 20 of 21 graden. Draag daarom luchtige kleding, pas je tempo aan en drink voldoende vooraf en tijdens je loop. Voor de meest actuele informatie kun je op de dag zelf kijken op de weerpagina van onze Huub Mizee.Hoe laat zijn welke wegen afgesloten? Dat zie je op dit kaartje De start en finish bevinden zich op de President Kennedylaan. De organisatie raadt aan om niet met de auto te komen. De bereikbaarheid met de auto is zeer slecht en er is geen parkeerruimte in de buurt van het evenemententerrein. Wel is de Vredesloop goed bereikbaar met de fiets en is zijn er veel fietsenstallingen.Tram 16 Halte Gemeentemuseum/MuseonBus 24 Halte Gemeentemuseum/MuseonBus 21 - Halte Cornelis de Wittlaan of StatenpleinDe parcoursen zijn hier te vinden.De route die de duizenden deelnemers van jong tot oud volgen zal langs verschillende gebouwen en monumenten gaan die iets met de vrede te maken hebben. Opbrengsten van de Vredesloop gaan naar Unicef. Tegelijkertijd hebben heel veel instellingen Open Huis. Je kan binnenkijken bij het OPCW, het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië Tribunaal en het Vredespaleis.