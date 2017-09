Stoelendans voor Sint-Maarten

DEN HAAG - Met een recordpoging stoelendans probeert een groep studenten van de Haagse Hogeschool donderdagmiddag geld in te zamelen voor de opbouw van scholen op Sint Maarten. De studenten, die zelf afkomstig zijn van het eiland, proberen op deze ludieke manier te helpen omdat er grote behoefte is aan schoolmeubilair en studiemateriaal.

De studenten zijn niet de enigen die actie voeren. Zo gaat Guadalupe Verwaayen, medewerker van het Haga Ziekenhuis naar Sint-Maarten om te helpen met de wederopbouw van een ziekenhuis. 'Ik ga naar het ziekenhuis om de infrastructuur te herstellen. Alle patiëntendossiers zijn elektronisch, artsen kunnen nu nauwelijks bij de patiëntendossiers. Het gevaar is nu bijvoorbeeld dat er per ongeluk medicijnen worden gegeven waar de patiënt niet tegen kan wegens allergie of die niet samen gaan met medicijnen die al gebruikt worden door de patiënt. Patiënten weten vaak niet hoe de pillen heten die zij thuis innemen', legt Verwaayen uit..Donderdagmiddag 21 september kun je tussen 13.00 en 17.00 meedansen bij de Haagse Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein. Een stoel kost 2 euro. Er wordt gedanst op muziek van Sint-Maarten. Er zullen er lokale gerechten en drank aanwezig zijn.LEES OOK: