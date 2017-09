Verplaatsing busstation Leiden CS gaat niet door

LEIDEN - Het busstation bij Leiden CS blijft op de huidige locatie. De gemeente ziet hiermee af van een verplaatsing naar de kant van het Bio Science Parkzijde. Dat meldt mediapartner UnityFM.

Het gemeentebestuur ziet geen draagvlak voor de ontwikkeling aan de kant van het Bio Science Park. Om dat draagvlak te creeëren kost teveel tijd . Ook staan andere plannen op dit moment stil in afwachting van de keuze voor het busstation . Volgende week dinsdagavond geeft de gemeente een toelichting op het besluit aan omwonenden en andere belangstellenden.Het CDA Leiden is blij dat de verplaatsing van het busstation naar de achterzijde van het LUMC niet doorgaat. CDA-raadslid Roeland Storm: 'Wij hebben vanaf het begin de visie neergezet dat bij de ontwikkeling van het stationsgebied het Openbaar Vervoer centraal moet staan. De verplaatsing van het busstation naar het Terweepark past totaal niet in die visie. Het zou ten koste gaan van het aantal busreizigers, verkeersveiligheid op de Rijnsburgerweg en het schaarse groen wat aan de Rijnsburgerweg aanwezig is.'